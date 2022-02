Az ötödik helyen kiemelt olasz Matteo Berrettini feladni kényszerült első fordulós mérkőzését az 1,7 millió dollár (535 millió forint) összdíjazású acapulcói férfi keménypályás tenisztornán, a világranglistán harmadik Alexander Zverevet pedig sportszerűtlen viselkedés miatt kizárták a további küzdelmekből.

A keddi játéknapon Berrettini az amerikai Tommy Paullal találkozott, és a megnyert első szett után a második játszmát sérülése miatt már nem tudta befejezni. A többi kiemelt, így az orosz Danyiil Medvegyev, a görög Sztefanosz Cicipasz, a spanyol Rafael Nadal és a brit Cameron Norrie viszont igazolta a papírformát, és bejutott a nyolcaddöntőbe.

Action have its consequences. #TeamSascha

“Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco”

- ATP Official announcement.

Hope he learn @zverev_team#Zverev #Acapulco pic.twitter.com/3er9ckFfRV