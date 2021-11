Alexander Zverev legyőzte a címvédő Danyiil Medvegyevet a férfi teniszezők szezonzáró viadala, a Torinóban vasárnap zárult ATP-világbajnokság döntőjében.

A két 198 centis játékos a héten már találkozott a csoportkörben, akkor Medvegyev döntő szett rövidítésben gyűrte le riválisát, sorozatban ötödször.



A fináléban az olimpiai bajnok Zverev 2:1-nél elvette az egy pillanatra megingó ellenfele adogatását, és mivel ezután a moszkvai teniszező bréklabdáig sem jutott el, 32 perc alatt hozta a nyitószettet.



A folytatásban a hamburgi játékos - aki az elődöntőben a világelső Novak Djokovicot búcsúztatta - rögtön brékelt, ami sorsdöntőnek bizonyult: Medvegyev legfeljebb 40-40-ig jutott el fogadóként, a német pedig nyolcadik ászával lezárta az 1 óra 15 perces meccset. Zverev 2018 után másodszor emelhette a magasba a trófeát, amely mellé 2,1 millió dollárt kapott.

