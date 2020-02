A második kiemelt Alexander Zverev a nyolcaddöntőben búcsúzott az Acapulcóban zajló, kétmillió dollár (606 millió forint) összdíjazású férfi keménypályás tenisztornán.

A világranglistán hetedik német játékost a selejtezőből indult, 66. helyezett amerikai Tommy Paul győzte le a vártnál könnyebben.



Az első kiemelt Rafael Nadal ugyanakkor gond nélkül verte a szerb Miomir Kecmanovicot, ezzel 17/2-re javította acapulcói mérlegét. Ha a spanyol sztár megnyeri a mexikói viadalt, Novak Djokovicnak elődöntőbe kell jutnia Dubajban ahhoz, hogy megőrizze világelső pozícióját Nadal előtt.

We might be here a while... @AbiertoTelcel | @RafaelNadal pic.twitter.com/41c1sWWEPy