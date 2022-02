A világranglistán harmadik Alexander Zverev 40 ezer dolláros (13,2 millió forint) büntetést kapott, amiért az acapulcói férfi tenisztornán dühkitörése közben majdnem rácsapott a mérkőzésvezetőre az ütőjével.

A versenyeket szervező ATP ugyanakkor közölte: tovább vizsgálja az esetet, ami azt jelenti, hogy a német játékosnak - akit a történtek után azonnal kizártak a viadalról - akár további szankciókkal is számolnia kell. A most bejelentett bírság egyik fele szóbeli sértésért, a másik pedig sportszerűtlen viselkedésért jár. Zverev emellett nem kapja meg a 31 ezer dolláros pénzdíját és a ranglista-pontokat sem, amelyeket a mexikói tornán szerzett. Az acapulcói viadalon egyesben címvédő, ezúttal második kiemelt Zverev párosban viselkedett kirívóan durván. Egy vitatott ítéletet követően már meccs közben szidta a székbírót, majd miután brazil partnerével döntő rövidítésben kikaptak egy brit, finn duótól, többször is rácsapott ütőjével a mérkőzésvezető székére. A 24 éves olimpiai bajnokot a történtek után azonnal diszkvalifikálták, egyesben soron következő ellenfele, egyben honfitársa, a szerencsés vesztesként főtáblára jutott Peter Gojowczyk így játék nélkül került a negyeddöntőbe.

Zverev később bocsánatot kért a történtek miatt. A játékvezető elleni kirohanása miatt 2019-ben az ausztrál Nick Kyrgios 113 000, majd további 25 000 dolláros bírságot kapott, illetve 16 hétre felfüggesztették fegyelmi vétségért.

