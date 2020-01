Stan Wawrinka szetthátrányból fordítva, öt játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt Danyiil Medvegyevet, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A 15.-ként rangsorolt, 34 éves svájci játékos - a torna 2014-es bajnoka - 3 óra 25 perc alatt búcsúztatta orosz riválisát, a tavalyi US Open döntősét, akit sokan a végső győzelemre is esélyesnek tartottak. Wawrinka a negyeddöntőben a német Alexander Zverev (7.) és az orosz Andrej Rubljov (17.) párharcának továbbjutójával találkozik majd.



Ott van a nyolc között az osztrák Dominic Thiem is, aki három sima szettben verte a francia Gael Monfilst.



A nőknél a román Simona Halep és a spanyol Garbine Muguruza is kétjátszmás sikerrel lépett tovább a nyolcaddöntőből, az első fordulóban Babos Tímeát verő lengyel Iga Swiatek menetelése pedig véget ért, miután szoros csatában kikapott az észt Anett Kontaveittől.

Eredmények, nyolcaddöntő:

férfiak:

Wawrinka (svájci, 15.)-Medvegyev (orosz, 4.) 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7-2), 6:2

Thiem (osztrák, 5.)-Monfils (francia, 10.) 6:2, 6:4, 6:4

nők:

Halep (román, 4.)-Mertens (belga, 16.) 6:4, 6:4

Kontaveit (észt, 28.)-Swiatek (lengyel) 6:7 (4-7), 7:5, 7:5

Muguruza (spanyol)-Bertens (holland, 9.) 6:3, 6:3

Borítókép: Daniel Pockett/Getty Images