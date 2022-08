Serena Williams legyőzte Danka Kovinicot, ezzel bejutott a legjobb 64 közé a US Openen. A különleges mérkőzésről a Hungarian GP számolt be. Írásukat változttások nélkül közöljük.

Visszatapsolták a királynőt. Nem ért véget Serena Williams pályafutása hétfőn este.

Elképesztő volt a felvezetés és a mérkőzés utáni ünneplés, köszöntés, a kérdés már csak az, hova tudják ezt még fokozni az amerikaiak, ha a hősnőjük nyer még néhány meccset.



A megtelt táblát ki lehetett tenni az Arthur Ashe stadionra, 24000 szerencsés szurkoló készült arra, hogy a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams, még a múlt században kezdődött profi pályafutása utolsó mérkőzésének a tanúja legyen. Azért a többség valószínűleg nem bánta, hogy elmaradt a tenisztörténeti pillanat.



Serena Williams gyémántokkal tűzdelt ruhakölteményben vonult be az arénába, de az elszánt tekintette leginkább egy ökölvívóra emlékeztetett.

2:0-val kezdett, de 2:3-nál már ő volt brékhátrányban. A New York-i publikum minden megnyert pontját meccslabdaként ünnepelte. Túljutott a krízisen, javult a szervája és a tenyerese, viszonylag magabiztosan győzött 6:3, 6:3-ra. Az áldozat szerepe a montenegrói Danka Kovinicnak jutott, aki jól kezelte a helyzetet.



A US Open második hétvégéjén, a döntőkön szokott felvonulni az amerikai hírességek színe-java. Ezúttal már hétfőn a lelátóra ült többek között Bill Clinton, Mike Tyson, Hugh Jackman, Spike Lee, Lindsey Vonn és Queen Latifah.









Nem tudom, hányféle műsorral készültek a USTA illetékesei (egy, ha kikap, egy, ha nyer), de így is begurították a szőnyeget a pályára és érkezett ceremóniamesternek a CBS reggeli show-jának műsorvezetője. Videó-üzenetben méltatta a bajnokot Oprah Winfrey, személyesen köszöntötte őt Billie Jean King. Azt hittem, hogy besétál majd Beyoncé egy dallal, de helyette a 24000 szurkoló alkotott élőképet az előre kiosztott kartonok segítségével.



Tényleg nem tudom, hova lehet ezt majd szerdán fokozni, amikor a 2. kiemelt Kontaveit ellen játszik a 32 közé kerülésért Serena Williams és még a párosban is elindul a nővére, Venus oldalán.

Annyit még az első napról, hogy Bondár Anna hiába vezetett 6:4, 3:2-re brékkel, végül kikapott Camila Giorgitól. Korán esett ki Simona Halep, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz és Roberto Bautista-Agut is, de Dominic Thiem és Stan Wawrinka sem örülhetett.

Borítókép: Elsa/Getty Images