Szabadkártyával a főtáblán szerepelhet az amerikai nyílt teniszbajnokságon Venus Williams.

A US Openen 2000-ben és 2001-ben is győztes amerikai sztár csak a 112. helyen áll a női világranglistán, így nem indulhatott volna alanyi jogon az év utolsó Grand Slam-tornáján, azonban a szervezők szerdai döntésének köszönhetően mégsem kell pályára lépnie a selejtezőben.



A 41 éves játékos 2006 óta minden alkalommal szerepelt New Yorkban, legutóbbi Grand Slam-elődöntőjét is ott vívta még 2017-ben. A négy évvel ezelőtti torna másik amerikai elődöntőse, CoCo Vandeweghe is szabadkártyát kapott, mivel sérülései miatt a 160. helyre csúszott vissza a világranglistán.



A US Open augusztus 30-án kezdődik.

Borítókép: Twitter.com/USOpenTennis