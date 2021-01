Csütörtökön véget ért a kötelező kéthetes karantén az ausztrál nyílt bajnokságra érkezett teniszezők számára.

A mintegy 960 játékos, edző és kísérő három melbourne-i hotelben töltötte az elmúlt 14 napot, és helyi idő szerint 18 órától kezdték el kiengedni őket. A "felszabadítási" folyamat vasárnapig tart attól függően, hogy az érintettek melyik napon szálltak le Ausztráliában.



A játékosok érkezésük óta napi öt órára edzhettek, az a 72 balszerencsés viszont, aki fertőzött személlyel utazott egy repülőgépen, még ennyi időre sem hagyhatta el a szobáját. Mostantól viszont valamennyien szabadon mozoghatnak a városban és a környéken. A világranglistán 48. Richard Gasquet-t az elsők között engedték ki, és nem sokat gondolkodott a "kinti" programon:



"Franciaországban minden étterem zárva van, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és be is ülök valahová vacsorázni" - jelentette ki a Davis Kupa-győztes játékos.



A világranglistán 92. Balázs Attila ugyancsak örömmel számolt be a megváltozott körülményekről közösségi oldalán:



"Végre szabadok vagyunk! Letelt a két hét, és elhagyhattuk a karanténhotelt" - írta posztjában, majd rátért a bezártságban töltött időszakra.

"Jól sikerült a felkészülés, úgy gondolom, minden napból kihoztuk a maximumot, és izgatottan várom a következő napok, hetek történéseit. Holnap minden játékosnak pihenőnapja van, majd csak hétvégén lehet edzeni, hétfőn pedig már indul is a melbourne-i 250-es ATP-torna. Utoljára Bécsben játszottam éles meccset, így kimondottan jól fog jönni nekem ez az előverseny" - tette hozzá.



A pozitív tesztet szolgáltató öt résztvevőre további "szobafogság" vár egy erre a célra elkülönített hotelben.



A szigorú járványügyi előírások eddig kifizetődtek Ausztráliában: Új-Dél-Wales államban 11, az Australian Opennek otthont adó Victoriában pedig 22 napja nem találtak új fertőzöttet. Az országban tavaly március óta mindössze 22 ezren adtak pozitív tesztet, és 909-en hunytak el a betegségben.

Borítókép: Asanka Ratnayake/Getty Images