A városon belüli költözés jár a fejében.

James Rodríguezt egyre kevésbé érdekli, hogy újra volt trénere, Carlo Ancelotti irányítása alatt játsszon a Napolinál, mivel az Atlético Madrid is érdeklődik iránta.

A kolumbiai Gol Caracol információi szerint, a középpályás tisztában van vele, hogy a spanyol főváros másik csapata szeretné megszerezni, és arra vár, hogy végre konkrét ajánlat is érkezzen rá, mielőtt meghozza döntését, hogy a Serie A-ba igazoljon-e. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a Napoli nyilvánosan is mindent megtett, hogy a Real Madrid játékosának kedvében járjon, még Maradona legendás 10-esét is reaktiválnák, ezzel is elismerve képességeit.

James továbbra is élőszerződéssel bír a Bernabéuban, miután a Bayern München nem élt vásárlási lehetőségével. A 27 éves sztárt 42 millió euróért szerezhették volna meg két éves kölcsönjátéka végén. A játékos kapcsolata Zinedine Zidane viszont nem igazán jó, korábban sem fért bele az edző terveibe, és most sem valószínű, hogy számolna vele. Ráadásul a Real Madrid hatalmas kiadásait ellensúlyozni kell, és Bale mellett James lehet az egyik legnagyobb pénzforrás.

A Real eddig csak 100 milliónyi bevételt termelt az eladásokból, ami éppen csak Eden Hazard megszerzését fedezi a Chelseatől, de több kereten kívüli játékostól is meg kell még szabadulniuk, akikkel Zidane nem tervez, már az előszezon előtt.

Az Atlético is megmutatta már milyen komolyak a szándékaik, amikor megszerezték 126 millióért a Benfica üstökösét, Joao Félixet, de arra számítanak, ez visszafolyik Antoine Griezmann távozásából.

A Real körülbelül 45 milliót akar Jamesért, és az Atlético nem áll pénzszűkében Lucas Hernández eladásának köszönhetően, akit a Bayern vett meg 80 millióért, valamint Rodri a Manchester Cityhez távozik 70-ért. Ezen felül Gelson Martinst is tovább postázták 30 millió fejében a Monacohoz.

Fotó: Baron/Bongarts/Getty Images