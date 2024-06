Novak Djokovic térdsérülés miatt visszalépett a 2024-es Roland Garrostól, és a hírek szerint már szerdán megműtik Párizsban.

Djokovic a tervek szerint a norvég Casper Ruud ellen játszott volna a párizsi torna negyeddöntőjében, de kedden bejelentette a visszalépését.

MRI-vizsgálatnak vetette alá magát, amely kimutatta, hogy elszakadt a meniszkusza a jobb térdében a Francisco Cerundolo elleni mérkőzés során a legjobb 16 között, amelyet végül szinte csodával határos módon öt szettben megnyert.

A 23. helyen kiemelt argentin elleni hétfői győzelemnek viszont súlyos következményei voltak, mert Djokovic, aki mint utólag bevallotta már eleve egy kisebb térdsérüléssel érkezett a Roland Garrosra, többször is komolyan megcsúszott a pályán, és ezzel súlyosbította a sérülését.

Djokovicnak és edzői csapatának nem kellett sokáig várnia, hogy a teszteredmények nagyon rossz képet mutassanak. A 37 éves játékos most már nem akar a fájdalmak ellenére játszani, ahogyan a Cerundolo elleni mérkőzésen is tette, ahol rengeteg fájdalomcsillapítót vett be, hogy valahogyan átvészelje a mérkőzést.

A L'Equipe szerint Djokovic Párizsban marad, és szerdán, az eredetileg tervezett Ruud elleni mérkőzés napján térdműtéten fog átesni.

A francia lap azt is tudni vélte, hogy a szerb játékos biztos távolléte a teniszpályáktól minimum három hétig fog tartani. Tekintettel arra, hogy a következő versenyéig rövid a rehabilitációs és felépülési idő, Djokovic minden valószínűség szerint ki kell, hogy hagyja Wimbledont, hogy optimálisan felkészüljön az olimpiára, ahova pedig a sérüléséből való felépülést követően rögtön a legmagasabb szinten kéne teljesítenie.

Ez azt jelenti, hogy nem kell majd borítást váltania a visszatérése során. A párizsi olimpia teniszmérkőzéseit ugyanis a Roland Garroson rendezik.

Érdekesség, hogy Roger Federer karrierjének egy kísértetiesen hasonló térdsérülés vetett véget, és ha valóban műteni kell a szerb térdét, akkor a felépülési idő rosszabb esetben akár 6 hónapot is igénybe vehet.

Nagyon érdekes lesz látni, hogy miként alakul Djokovic rehabilitációja és felépülése, mivel számára két nagyon fontos torna következik a versenynaptárban. Az egyik Wimbledon, ahol egy esetleges újabb bajnoki címmel utolérhetné Roger Federer abszolút rekordját (8), a másik pedig a nyári játékok, ahonnan hiányzik a hőn áhított olimpiai aranyérem a szerb számára, ennek pedig már többször is hangot adott korábban, hogy mindent megszeretne tenni annak érdekében, hogy vélhetően az utolsó olimpiáján megszerezze élete első aranyérmét.

Borítókép: REUTERS/YVES HERMAN