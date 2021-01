A férfi teniszezők világranglistáját korábban vezető brit Andy Murray a jövő hónapban egy olaszországi challenger-versenyen vesz részt.

Az Olasz Tenisz Szövetség szerdán közölte, hogy a 33 éves skót játékos neve is szerepel a biellai, fedettpályás viadalra nevezettek között. A torna február 15-én kezdődik és 132 ezer euró (47,5 millió forint) lesz az összdíjazása.

A hosszú ideig sérüléssel bajlódó, kétszeres olimpiai bajnok Murray - aki jelenleg csak a 123. a világranglistán - múlt héten jelentette be, hogy korábbi pozitív koronavírustesztje miatt nem indul az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, amelyre február 8-tól kerül majd sor, és amelyen szabadkártyával vehetett volna részt.



Murray legutóbb 2019 augusztusában, Mallorcán játszott challenger-tornán, miután felépült csípőproblémájából, ami miatt kétszer is megműtötték.



A biellai viadalra a sportág ismertebb játékosai közül nevezett még a Melbourne-ről szintén fertőzöttsége miatt lemaradó Alejandro Davidovich Fokina (54.), Lucas Pouille (74.), Sebastian Korda (103.), Andreas Seppi (106.) és Lorenzo Musetti (129.) is.

Borítókép: Julian Finney/Getty Images for LTA