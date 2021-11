Ismét megjelent a nyilvánosság előtt Peng Suaj kínai teniszező, akit hetek óta eltűntként kezeltek.

A 35 éves, párosban kétszeres Grand Slam-tornagyőztes játékos egy pekingi ifjúsági tornán jelent meg. A szervezők által közzétett videón az látható, amint a pálya mellett állva integetett és teniszlabdákat írt alá a gyerekek számára.



Peng Suajról azóta nem volt hír, hogy közösségi oldalán egy november 2-i bejegyzésben szexuális zaklatással vádolta meg Csang Kao-li korábbi kínai miniszterelnök-helyettest. A posztot fél órával a megjelenése után eltávolították, Peng pedig azóta nem adott életjelet magáról.



A kínai sportági szövetség és a kormány sem kommentálta érdemben az ügyet, a közösségi oldalakon pedig letiltották az ezzel kapcsolatos vélemények megjelenését.

Szombaton a Global Times angol nyelvű kínai lap főszerkesztője azt közölte a világhálón, hogy a teniszezőnő biztonságban van, otthonában tartózkodik, jól van, és hamarosan megjelenik a nyilvánosság előtt, hogy eloszlassa az aggodalmakat.

Peng váratlan és hosszan tartó eltűnése miatt politikusok és teniszezők a világ különböző részéről adtak hangot aggodalmuknak, a női tenisztornákat szervező WTA pedig bejelentette: kész valamennyi versenyét elhozni Kínából, amennyiben nem kap megnyugtató választ a játékossal kapcsolatban.

