Nem indul a tokiói olimpián az osztrákok Grand Slam-győztes teniszezője, Dominic Thiem.

A US Open 27 éves bajnoka csütörtökön éjjel azt írta a Twitteren, hogy a szakmai stábjával közösen hozta meg ezt a nehéz döntést.



"Mint minden sportolónak, nekem is nagy megtiszteltetés az ötkarikás játékokon szerepelni és a hazámat képviselni, és ez még nehezebbé tette a döntést. Sajnos azonban 2021 nem úgy kezdődött, ahogy szerettem volna és nem állok készen arra, hogy Tokióban a legjobbamat nyújtsam" - fogalmazott a játékos.

