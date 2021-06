Nem indul a wimbledoni teniszbajnokságon, valamint a tokiói olimpián a spanyol Rafael Nadal.

A világsztár csütörtökön jelentette be, hogy döntését a csapatával történt megbeszélés után hozta meg.

"Úgy döntöttem, hogy nem veszek részt az idei wimbledoni bajnokságon és a tokiói olimpián" - írta Nadal a Twitteren.

The Olympic Games always meant a lot and they were always a priority as a Sports person, I found the spirit that every sports person in the world wants to live. I personally had the chance to live 3 of them and had the honor to be the flag bearer for my country.“