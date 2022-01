A három főtáblás magyar induló közül Bondár Anna és Udvardy Panna is kiemelt ellenfelet kapott a teniszezők idei első Grand Slam-tornája, az Australian Open csütörtöki sorsolásán: előbbi a 22. helyen kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával, utóbbi pedig a 24. helyen rangsorolt fehérorosz Viktorija Azarenkával csap össze a nyitófordulóban.

"Kicsit bíztam egy esetleges könnyebb sorsolásban, de ezt hozta a sors - mondta Bondár Anna a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónak. Egy agresszív, kemény, jó játékosról van szó, fel kell majd vennem vele a tempót, reméljük, sikerül megbirkóznom a feladattal. Szeretném élvezni a meccset, persze mint minden játékos, én is nyerni szeretnék. Meglátjuk hogyan tudok alkalmazkodni a játékához, és sikerül-e meglepetést okozni - tette hozzá.



A világranglistán 92. Bondár elmondta, olyan játékosokkal tudott edzeni az elmúlt napokban, mint a német Andrea Petkovic, a horvát Donna Vekic és az amerikai Danielle Collins, véleménye szerint utóbbi stílusa áll a legközelebb Pavljucsenkováéhoz.



Bondár egy kisebb sérülés miatt visszalépett az e heti sydneyi viadaltól, de mint megjegyezte, egy minimális pihenőt követően már százszázalékos állapotban tud edzeni és felkészülten várja az Australian Opent.

A férfiaknál Fucsovics Márton a szerb Dusan Lajovicot kapta ellenfélül a 64 közé jutásért, amennyiben túljut rajta, akkor várhatóan a 31. helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz következik számára.



A sorsolást a tervezettnél 75 perccel később rendezték meg Scott Morrison miniszterelnök sajtótájékoztatója miatt, de a kormányfő nem beszélt a világelső Novak Djokovic státuszáról, pontosabban annyit mondott, hogy a végső döntés Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter személyes hatáskörébe tartozik.

Így némi csúszással, de elkezdődött a sorsolás, amelyen a szerb játékos első kiemeltként honfitársával, Miomir Kecmanoviccsal került párba az első fordulóban.



A 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes világsztár múlt szerdán érkezett meg Melbourne-be, az ausztrál nyílt bajnokság helyszínére, de a reptéren nem engedték be az országba, visszavonták belépési engedélyét, órákig egy szobában kellett várakoznia, majd egy erre a célra kijelölt hotelben szállásolták el. A vízumát hétfőn bírósági döntés nyomán visszakapta, az ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy indulhat-e a melbourne-i tornán.



A nőknél az elsőszámú kiemelt ausztrál Ashley Barty ellenfele még nem ismert, mert selejtezőből érkező rivális lesz.



Közben a szervezők azt is bejelentették, hogy a stadionok kapacitásának csak 50 százalékát használják ki és kötelező lesz a maszkviselés a koronavírus-járvány növekvő esetszámai miatt. Victoria államban ugyanis 37 169 új esetet jelentettek csütörtökön. Az Australian Open főtáblás küzdelmei hétfőn kezdődnek.

Borítókép: Twitter.com/HUNTennis