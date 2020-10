A hétfői játéknapon a Roland Garroson a világranglista 63. helyén álló magyar teniszező, Fucsovics Márton a 13. helyen kiemelt orosz Andrej Rubljov ellen lép salakra a legjobb nyolc közé jutásért.



A 28 éves teniszező óriási bravúrt hajthat végre, amennyiben a legjobb nyolc közé jut.l



Vendégírónk Siklós Erik írását közöljük.



Félreértés ne essék, amit a Roland Garros első hetében produkált már az is nagyszerű eredmény, elég csak annyit róla, hogy a francia nyílt teniszbajnokságon 1984-ben játszott legutóbb magyar játékos a férfi egyesben a legjobb nyolc közé kerülésért.



Egy pillanatra álljunk is itt meg. A Roland Garros történetében, 1947 óta öt magyar jutott el a legjobb 16-ig a férfiaknál. Gulyás István hatszor (58, 66, 67, 68, 69, 71), Taróczy Balázs négyszer (76, 80, 81, 84), Jancsó Antal (58), Ádám-Stolpa András (47) és Asbóth József (47) egy-egy alkalommal. Gulyás István háromszor győzött a 16 között (66, 67, 71) és 1966-ban egészen a döntőig menetelt, a következő évben elődöntőt játszott.



Taróczy Balázs kétszer jutott el a negyeddöntőig (76 és 81), de 1976-ban Raul Ramireztől kapott ki hatalmas csatában (6:4, 6:7, 6:3, 1:6, 5:7), öt évvel később Björn Borg állította meg, sőt már 1980-ban is a legendás svéd jelentette neki a végállomást.





Taróczy Balázs két alkalommal jutott el a Roland Garros negyeddöntőjéig

Fotó: vasasssc.hu



Érdekesség, hogy 1976-ban sikerült legyőznie a 4. kiemelt Arthur Ashe-t (5:7, 2:6, 6:4, 6:0, 6:4), de nem ez volt az egyetlen ötszettes diadala Párizsban: 1984-ben Wojtek Fibakot verte így a 32 között (aztán Yannick Noah jobbnak bizonyult nála), egy évvel később pedig Novak Djokovic edzőjét, Marian Vajdát búcsúztatta maratoni ütközetben, miután előtte kiütötte a fiatal Thomas Mustert.



Szinte hihetetlen, de 1947-ben, amikor 3 magyar is főtáblás volt a Roland Garroson a férfiaknál, ketten eljutottak a negyeddöntőig és Asbóth József megnyerte a salakos Grand Slamet. Azért emeljük meg a kalapunk Ádám-Stolpa András előtt is, mert ő a negyeddöntőig jutott (Frigyesy Tibor két győzelem után a 32 között búcsúzott.)



Jól mutatja a magyar tenisz erejét, hogy a 70-es években ötször fordult elő, hogy legalább öt magyar szerepelt a Roland Garros főtábláján, 1973-ban hat: Baranyi Szabolcs, Gulyás István, Korpás Attila, Machán Róbert, Szőke Péter és Varga Géza.

Szívesen időznék még a múltnál, de térjünk vissza a jelenbe.



Azzal kezdtem, tud-e szintet lépni Fucsovics Marci. Szeretném hangsúlyozni, hogy Marcinak nem volt könnyű sorsolása, tehát nem a szerencsének, csakis saját magának köszönheti, hogy most a legjobb 16 között tart Párizsban. A rend kedvéért: legyőzte a 4. kiemeltet és két salakspecialistát. Mindenképp bíztató az eddig mutatott játéka, az a koncentráltság, elszántság, tudatosság, mentális erő és nyugalom, ami mindhárom meccsén jellemezte őt. Nem is igazán értem, hogy miért adnak rá 4,33-as szorzót fogadóirodák, miközben Andrej Rubljovra csak 1,22-t.



Fucsovics Márton ha harmadszor is legyőzi az orosz Rubljovot, akkor a legjobb nyolc közé jut a Roland Garroson

Fotó: Clive Brunskill/Getty Images

Azt tudjuk, hogy a 22 éves orosz óriási tehetség, hamburgi ATP 500-as serleggel érkezett Párizsba, 13. kiemelt, de eddig kétszer kapott ki Fucsovics Marcitól. Tudom, azok a mérkőzések három illetve négy éve voltak, de nem mellékes. A 2017-es, budapesti Davis-kupa találkozóra friss US Open negyeddöntősként érkezett (azóta is az a legjobb Grand Slam eredménye.) Tavaly, Montrealban edzettek együtt, mondhatjuk, hogy ismerik egymás játékát, nehéz lesz meglepetést okozni.



Rubljovnak spanyol edzője van, Fernando Vicente.



Érdekesség, hogy mindketten voltak junior világelsők és mindketten Diego Schwartzmantól kaptak ki legutóbb a Roland Garroson, ráadásul egyformán öt játszmában és az első fordulóban.



Fucsovics Marci harmadszor játszhat a negyeddöntőért egy Grand Slamen, először salakon.



Történelem, hogy 2018-ban és az idén is Roger Federertől kapott ki az Australian Open 4. fordulójában. Rubljov nem Federer és nagyon úgy néz ki, hogy Fucsovics Marcinál összeálltak a puzzle darabjai, egyre rutinosabb, magabiztosabb, profibb már ezen a szinten is.



Az eddig sem volt kérdés, ott a helye a top 50-ben (ez már megvan október 12-től), de én azok közé tartozom, akik hiszik, hogy a top 20, sőt, a top 10 is realitás. Igazából már az óriási dolog, hogy van egy teniszezőnk, aki a sportág Bajnokok Ligájában gyakorlatilag bárki ellen úgy léphet pályára, hogy nem esélytelen (jó, a RG 128-as mezőnyében vannak ketten, akik kivételt jelentenek), de is nem szaladok túlzottan előre.



HAJRÁ MARCI!



Hétfőn 11 órától mutasd meg újra, hogy kivételes teniszező vagy.



A végére egy jó hír: Babos Tímea és Kristina Mladenovic már negyeddöntős a női párosban. Magabiztosan vették a címvédők a 3. akadályt, 6:2, 6:3-ra verve a román Mitu-Tig kettőst.

Forrás: Tennis love and game



Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images