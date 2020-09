Tóth Amarissa és Marozsán Fábián diadalával zárult vasárnap a tenisz országos bajnokság a Nemzeti Edzés Központban.

Ami a finálék előzményeit illeti, a nőknél a címvédő Nagy Adrienn a szombati elődöntőben 6:2, 6:1-re verte a négyszeres bajnok Bukta Ágnest. Ellenfele a végjátékban a 17 éves Tóth Amarissa lett, aki 7:6, 6:4-re nyert az első helyen kiemelt és fedettpályás bajnok Drahota-Szabó Dorkával szemben.



A férfiaknál a négy között kiesett a címvédő Makk Péter, akit Madarász Gergely búcsúztatott 6:2, 6:3-mal, és a fináléban a tavalyi döntős Marozsán Fábián várt rá, aki 7:6, 6:0-ra győzte le a kétszeres bajnok Nagy Pétert. Ezzel biztossá vált, hogy új bajnokot avatnak a férfi ob-n.



Vasárnap napsütésben, de csak 12 fokban kezdődött a program a női fináléban a szövetség óbudai főhadiszállásán. Az augusztusban U18-as bajnok Tóth 39 perc alatt hozta az első szettet a sokat rontó címvédő ellen, aki a folytatásban teljesen elvesztette a ritmust, és már egyetlen játékot sem nyert. A váratlanul egyoldalú találkozó mindössze 59 percig tartott.









"A korosztályos ob előtt pár nappal halt meg az edzőm, mostanra már jobban feldolgoztam a veszteséget, de még mindig érte játszottam" - mondta az MTK játékosa az MTI-nek. "A döntő előtt volt két kemény meccsem, most örülök, hogy így alakult, és fókuszban tudtam maradni. Remek élményekkel utazom jövő szerdán a junior Roland Garrosra" - tette hozzá.



A férfiak fináléja a tavalyi ezüstérmes Marozsán Fábián fölényét hozta, aki remekül irányítva verte meg két szettben a Szuperligában Fucsovics Mártont is legyőző, balkezes Madarász Gergelyt. A mérkőzés 1 óra 12 percig tartott.



"Az első forduló kivételével, amikor hosszú idő után az első tétmeccsemet játszottam, egész héten jól ment a játék" - összegzett a GYAC teniszezője, aki tavaly fedettpályás bajnok volt. "Gergő az edzéseken is nagyon megszorongatott, úgyhogy tudtam, hogy kemény meccs lesz, ráadásul nem igazán szeretek balkezesekkel játszani. Ünneplés helyett most néhány nap pihenő következik" - fűzte hozzá a 20 éves játékos.

A négymillió forint összdíjazású ob-n a férfi bajnok 690 200, míg a női győztes 345 100 forintot kapott.



Eredmények, döntők:



nők, a Körmöczy Zsuzsa Vándorserlegért:



Tóth Amarissa (MTK)-Nagy Adrienn (MTK) 6:4, 6:0



férfiak, a Gulyás István Vándorserlegért:



Marozsán Fábián (GYAC)-Madarász Gergely (Diego SC) 6:3, 6:4



Borítókép: Facebook.com/ Hungarian Tennis