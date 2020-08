Tenisztörténeti nap lesz augusztus 31. egy magyar játékosnak.



Balázs Attila pályafutása során először, 31 évesen (szeptember 27-én lesz 32), főtáblás mérkőzést játszik egy Grand Slamen.



A US Openen 2010-ben indult a selejtezőben (akkor 204. volt a ranglistán, most 76.), már próbálkozott előtte a Roland Garroson, majd a következő években még hatszor szerepelt GS-selejtezőben, egyszer, tavaly Wimbledonban állt egy győzelemre a 128-as elittől.



Most úgy térhetett vissza New Yorkba, gyakorlatilag 10 év után, hogy alanyi jogon főtáblás.



Ha nincs a COVID-19, akkor már megtörtént volna a bemutatkozás, előbb Párizsban, majd Wimbledonban.

Azért nem sok teniszező mondhatja el magáról, hogy 4 héttel a 32. születésnapja előtt játszik először a 64 közé kerülésért egy Grand Slamen.

Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy Balázs Attilának nem a keménypálya a kedvence, ő még ahhoz a generációhoz tartozik, amelyikben voltak salakspecialisták.

Ennek ellenére akár meglepetést is okozhat az első fordulóban a kazah Kukuskin ellen. Nem azért, mert Kukuskin jelenleg 90. a ranglistán (volt 39. is), inkább az szólhat Balázs Attila mellett, hogy a kazah január eleje óta nem nyert meccset, sorozatban hétszer kapott ki és nem igazán szeret senki Balázs Attila ellen teniszezni a top 100-ban: nem ismerik a játékát és a stílusa elég egyedi.

Kukuskin 2017-ben a 32 közé jutott a US Openen, többek között David Ferrert is legyőzte.



Balázs Attila szombaton a lelátóról nézte a Western and Southern Open döntőjét az edzőjével, Noszály Sándorral. Még két magyar szerepel az idei, zártkapus US Openen, Babos Timi és Fucsovics Marci kedden kezd, lesz még idő velük foglalkozni.

Forrás: Facebook.com/Tennisloveandgame

Borítókép: Peter De Voecht/Photonews via Getty Images