Megint kiemeltet búcsúztatott Fucsovics Marci és már negyeddöntős Dubajban.



Az ATP 500-as 4. napján Dusan Lajovic próbálta megállítani az utóbbi hetekben kiválóan teniszező magyart. A 11. kiemelt szerbbel alig egy hete, Dohában találkozott legutóbb Fucsovics Marci és 7:6, 6:3-ra győzött.

Most tökéletes első játszmát produkált: jól szervált és a tenyeres a szokásosnál is komolyabb fegyverként működött. Lajovic nem találta az ellenszert, sokat is hibázott. A magyar összesen hét pontot vesztett adogatóként és a negyedik, majd a hatodik gémben is könnyedén brékelt, így lett meglepően sima 6:1.

A folytatás izgalmasabban alakult. 0:1 30:15 után váratlanul becsúszott három ki nem kényszerített hiba (kettő tenyeres, egy fonák) és máris 0:2, de rögtön javított Marci.

2:3-nál is extra pont kellett az újabb szerb fogadóelőny hárításához, második adogatásból játszott szerva-röptét, okosan és pontosan.

Időnként kialakult egy-egy nagyon hosszú labdamenet, de ezek többségét a magyar nyerte.

Lajovic egyre jobban játszott és Fucsovics Marci nem volt annyira agresszív, nem húzta meg úgy a tenyerest, mint az elején.

A szettben maradásért szervált 4:5-nél és négy ki nem kényszerített hiba (kettő tenyeressel, kettő fonákkal) a játszmába került.

A feladat egyértelmű volt: visszatalálni az első szett játékához. A kivitelezés annyiból tűnt nehéznek, hogy Lajovic játéka sokat javult és az önbizalmának is jót tehetett, hogy három elvesztett játszma után szettet tudott nyerni.

A harmadik felvonásban 2:2-ig nem adott esélyt adogatóként a szerb, de akkor kétszer megvillant Fucsovics Marci és ez bréket ért, majd semmire hozta a sajátját (4:2).



Azt olyan egyszerű mondani, hogy ettől kezdve már “csak” a saját adogató-játékait kellett hoznia. A megoldóképlet a negyeddöntőért ez volt, de kivitelezni mindig nehezebb. Könnyíthette volna a helyzetet egy újabb brék, de 5:4-nél kellett kiszerválnia a meccset.



Megoldott már ennél nehezebb feladatot is, ezúttal sem okozott csalódást, pontot sem vesztett!

6:1, 4:6, 6:4-re nyert!

Később kiderült, hogy a rotterdami döntő és a dohai negyeddöntő után a dubai negyeddöntőben is Andrej Rubljov (8. a világranglistán) lesz Fucsovics Márton (44.) ellenfele.



Ezek a párosítások március 7. és 18., vagyis alig másfél hét alatt jöttek össze – igaz, a dohai meccsre Márci fáradtság miatt nem állt ki, de az a döntése azóta már bőven igazolódott. Rubljov a dubai nyolcaddöntőben villámgyorsan végzett az amerikai Taylor Fritz-cel (30.), akit 6:3, 6:1-re győzött le.



A Fucsovics Márton–Andrej Rubljov (2. kiemelt) mérkőzést a csütörtökön magyar idő szerint délben kezdődő negyeddöntős program utolsó mérkőzéseként rendezik meg az ATP-500-as versenynek otthont adó létesítmény centerpályáján.

A nem hivatalos élő ATP-rangsorban Marcit a szerdai győzelme után újra top negyvenes játékosként, egész pontosan a 40. helyezettként jegyzik. Az idén megszerzett pontok alapján pedig immár hatodik a rangsorban magyar játékos, Rubljov pedig a harmadik, így a földkerekség legjobb formájában lévő teniszezők közül kettő néz majd egymással farkasszemet.

Forrás: Facebook.com/ Fucsovics Márton, Tennis Love and Game

Borítókép: Mohamed Farag/Getty Images