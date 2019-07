A olasz, német és angol csapatok is megtették ajánlatuk.

Dani Olmo nagyon keresett lett Europe top csapatai körében lenyűgöző utánpótlás válogatott teljesítménye miatt. Már kapott ajánlatokat Németországból és Olaszországból, de most a Manchester United is bejelentkezett az aláírásáért. A Sport információi szerint 40 millió eurót adnának a szélsőért.

A Chelsea, a Liverpool, az Arsenal, a Bayern München, a Borussia Dortmund, a Bayer Leverkusen, az Inter, a Milan és a PSG szintén megszerezné Olmot a Sportske Novost szerint.

Most Olmon a sor, hogy eldöntse, hol akar játszani jövőre. Az előbb már említett horvát lap írja azt is, hogy a játékos Angliában és Németországban játszana szívesen. Ez viszont ellentétben áll azzal, amit maga a játékos mondott, hogy ez most jó alkalom lehet hazatérni.

A fiatal tehetség a Barcelona utánpótlását hagyta el azért, hogy a Dinamo Zagrebhez csatlakozzon, és tovább fejlődhessen. Az elmúlt szezonban 12 gólt lőtt, és 9 készített elő.

Fotó: Emilio Andreoli - UEFA/UEFA via Getty Images