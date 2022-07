Öt magyar indul a HUNGP selejtezőjében szombattól a Római Teniszakadémián, számolt be róla a Hungarian GP. Írásukat változtatások nélkül közöljük!



Stollár Fanny az utolsó pillanatban felfért a 24-es kvali táblára. Udvardy Luca döntőt játszik Wimbledonban a juniorok bajnokságán, így ő lemaradt a szabadkártyás indulásról. Lukács Vanda sérülés miatt nem tudta vállalni az indulást.



Végül Stolmár Rebeka, Tóth Amarissa, Dankò Vanessza és Kántor Anna próbálkozhat a főtáblára jutni szabadkártyával.



Péntek délután az is eldőlt, hogy Babos Tímea is főtáblás egyéniben szabadkártyával, sőt, a címvédő Stollár Fannival a párosban is bekerült a 16-os mezőnybe.

Borítókép: Magyar Tenisz Szövetség