Az ausztrál egészségügyi hatóságok egy Los Angelesből Melbourne-be, az Australian Openre érkezett charterjárat utasai közül kettőnél pozitív koronavírustesztet mutattak ki, emiatt a géppel érkezőket, köztük több ismert teniszezőt 14 napos karanténra köteleztek a hotelszobájukban.

A hatóságok szombaton közölték, hogy a két érintettet - a repülőgép személyzetének egyik tagját és az egyik utast - egészségügyi intézménybe vitték. A többi 66 utast - akik Los Angelesben állítólag negatív teszt birtokában szálltak fel a járatra - közvetlen kapcsolatként karanténra kötelezték.



A helyi média arról számolt be, hogy a hotelszobában maradó játékosok között van a bajnokság kétszeres győztese, Viktorija Azarenka is. A 31 éves fehérorosz teniszező az elsők között érkezett meg pénteken, és közösségi oldalán fejezte ki örömét, hogy Melbourne-ben lehet. Ehhez egy képet is mellékelt hotelszobája ablakából, de azóta sem tett fel újabb bejegyzést.



Az Australian Open február 8-án kezdődik, a karanténra kötelezett játékosok számára az egyetlen edzéslehetőség 14 napig a szobabicikli használata lesz, míg a többiek szigorú feltételek mellett és felügyelettel naponta akár öt órát is edzhetnek.



Vasárnapig mintegy 1200 teniszező, edző, kísérő és hivatalos személy érkezik 15 különgéppel a Grand Slam-tornára. A résztvevők negatív teszttel indulhatnak útnak, és érkezéskor, illetve a 14 napos karantén alatt naponta szűrik őket.



A versenynek három magyar résztvevője lesz, Babos Tímea, Fucsovics Márton és Balázs Attila.



Kép: Asanka Ratnayake/Getty Images