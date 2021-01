Pozitív koronavírustesztje ellenére elutazhatott Melbourne-be az amerikai Tennys Sandgren, az ausztrál nyílt teniszbajnokság kétszeres negyeddöntőse.

A férfi világranglista 50. helyezettje novemberben és hétfőn is pozitív tesztet adott, de különengedéllyel felszállhatott a repülőre Los Angelesben.



"Novemberben beteg voltam, most semmi bajom, és orvosi leletekkel tudom bizonyítani, hogy biztosan nem fertőzök" - írta közösségi oldalán a 29 éves játékos.



Csütörtöktől vasárnapig összesen mintegy 1200 teniszező, edző, kísérő és hivatalos személy érkezik 15 különgéppel a február 8-ra halasztott Grand Slam-tornára. A résztvevők negatív teszttel indulhatnak útnak, és érkezéskor, illetve a 14 napos karantén során mindennap szűrik őket.



Különjáratok indulnak Dohából és Dubajból is, ahol - az Australian Open történetében először - a férfi, illetve női selejtezőket rendezték. Utóbbi városból érkezik az AO helyszínére Babos Tímea is, aki három győzelemmel feljutott az egyes főtáblájára, párosban pedig a francia Kristina Mladenovic oldalán címvédőként indul majd.



Az alanyi jogon főtáblás Fucsovics Márton és Balázs Attila a mai nap folyamán utazik a távoli kontinensre.



A sztárok közül a 20-szoros Grand Slam-bajnok Rafael Nadal edzője, Carlos Moya nélkül szerepel Melbourne-ben, a korábbi spanyol klasszis ugyanis a járványhelyzetre hivatkozva úgy döntött, hogy családjával otthon marad. A US Open-címvédő osztrák Dominic Thiem trénere, a chilei Nicolas Massu pozitív koronavírusteszt miatt egyelőre nem tarthat tanítványával Adelaide-be, ahol a világranglista harmadik helyezettje a karantént tölti.



Ausztráliában a teniszezők naponta csupán öt órát tölthetnek a szobájukon kívül. Akinek a vizsgálata pozitív eredményt hoz, illetve aki kontaktszemélynek számít, azt egy erre kijelölt szállodában különítik el, és edzéseken sem vehet részt.



A svájci Roger Federer, az amerikai John Isner és a francia Jo-Wilfried Tsonga már jelezte, hogy nem indul a február 8-21. között sorra kerülő ausztrál nyílt bajnokságon.

Borítókép: AP: Lee Jin-Man