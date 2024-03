Novak Djokovics a világ első számú férfi teniszezője 4:6, 6:3, 3:6-ra kikapott az Indian Wells-i Masters harmadik fordulójában a nála 16 évvel fiatalabb Luca Nardi ellen, aki egyébként az ATP-rangsor 123. helyezettje.

Az utóbbi évek legnagyobb meglepetése

A fiatal olasz két és fél óra után szenzációsan legyőzte a rutinos szerb klasszist a kaliforniai sivatagban az egyik legerősebb tornán, amelyet ereje és presztízse miatt az ötödik Grand Slamnek is neveznek.

Nardi Djokovics elleni győzelme az utóbbi évek legnagyobb meglepetése a teniszben, hiszen a szinte alig ismert játékos, aki a selejtezőben történt kiesés után, szerencsés vesztesként jutott be a kultikus tornára.

