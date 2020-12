Szabadkártyát kapott a február 8-án rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokságra Andy Murray, a britek korábbi világelsője.

"Tárt karokkal várjuk vissza Andyt" - mondta vasárnap Craig Tiley versenyigazgató, hozzátéve: az Australian Openen ötször döntős játékos visszatérése a 2021-es viadal egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz.



Murray a 2019-es verseny első fordulójában elszenvedett vereségét követően jelentette be, hogy vélhetőleg az volt az utolsó profi meccse, mert krónikus csípőfájdalmai nem teszik lehetővé, hogy játsszon. Azt követően megműtötték, majd hónapokkal később vissza tudott térni, sőt,



Antwerpenben tornát is nyert. Idén csípőfájdalmai miatt ismét komoly nehézségekkel küzdött, a US Openen a második, a Roland Garroson pedig az első fordulóban búcsúzott.



A kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Grand Slam-tornagyőztes teniszező, aki a 122. helyen áll a világranglistán, az évet a vasárnap rajtoló Delray Beach-i tornán kezdi, amin szintén szabadkártyával indul majd.



Az ausztrál nyílt bajnokság a koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezetthez képest három hetet csúszik, a selejtezőjére pedig január 10. és 13. között Dohában kerül sor.

Borítókép: Darrian Traynor/Getty Images