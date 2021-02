Andy Murrayt nem lepte meg, hogy Novak Djokovic nyerte a vasárnap zárult ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ugyanis szerinte a fiatalok továbbra is messze vannak a "nagy hármastól". A kétszeres olimpiai bajnok skót játékos emlékeztetett rá: az orosz Danyiil Medvegyev húsz mérkőzésből álló győzelmi sorozattal állt oda a szerb elleni fináléra, ám összességében simán, három játszmában veszített.

"Szorosabb döntőre számítottam, de pontosan tudom, Novak mennyire jó, amikor elkapja a fonalat és kellően motivált" - fogalmazott Murray, aki öt finálét veszített Melbourne-ben, ezek közül négyet a mostani világelsővel szemben.

"Teljesen más egy Grand Slam-döntőben szerválni és fogadni egy 17-szeres bajnok ellen, mint egy negyed- vagy elődöntőben" - tette hozzá a brit, aki korábban megfertőződött a koronavírussal, emiatt nem tudott elutazni Ausztráliába az év első nagy tornájára.



Fotó: Andy Cheung/Getty Images

Djokovic 18. GS-sikere azt jelentette, hogy az elmúlt 16 kiemelt tornából 15-öt a "nagy hármas" valamely tagja, azaz Djokovic, Rafael Nadal vagy Roger Federer nyert meg.

"A fiatalok nem igazán tudták megmutatni, hogy különösebben közel lennének hozzájuk" - fogalmazott a 33 éves, háromszoros GS-bajnok Murray.



Fotó: Clive Brunskill/Getty Images for Battle Of The Brits

Borítókép: Andy Cheung/Getty Images