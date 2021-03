Fucsovics Márton nyolcaddöntőbe jutott az 1,9 millió dollár (650 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztorna keddi játéknapján.

A világranglistán 44. játékos - pályafutása során először - a spanyol Pablo Carreno Busta (15.) ellen lépett pályára.

A hozzá hasonlóan 29 éves és 188 centis ellenfél rögtön az első gémben bréklabdát hárított, majd stabil adogatójátékok és rövid, gyors labdamenetek következtek. A gijóni teniszező - aki szerepelt már a legjobb tíz között is a világranglistán - 5:4-nél két labdára volt a szettől, amely végül rövidítésbe torkollott, ebben egy hajszálnyival Carreno Busta volt jobb, így bő egy óra elteltével játszmaelőnybe került.









A folytatásban is a rivális nyitott brékkel, majd 2:0-ra elhúzott, 3:1 után viszont csak Fucsovics nyert gémet, azaz a magyar teniszező 6:3-mal egyenlített.



A döntő játszma előtt ápolást kért a spanyol játékos, aki rögtön el is vesztette az adogatójátékát, majd Fucsovics még egy brékkel 2 óra 19 perc alatt biztosította helyét a legjobb 16 között, ahol a szerb Dusan Lajovic (26.) vár rá. Múlt héten Dohában Fucsovics nyerte kettejük csatáját.



"Jól játszom. Nem pánikolok és igyekszem csak a következő pontra figyelni. Ez idáig bejött" - reagált arra az MTI-nek Fucsovics, hogy az elmúlt hetekben több nagy fordítása is volt, ahogy ezen a meccsen is sikerült neki.

"Lajovic nagyon jó játékos. Már rég elfelejtette, mi történt Dohában. Ez egy másik meccs lesz. Természetesen nyerni szeretnék. Úgy érzem, rajta van a nagyobb teher".

Eredmények:



2. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Pablo Carreno Busta (spanyol, 6.) 6:7 (5-7), 6:3, 6:2

Rubljov (orosz, 2.)-Ruusuvuori (finn) 6:4, 6:4

Bautista Agut (spanyol, 4.)-Ebden (ausztrál) 4:1-nél Ebden feladta

Bedene (szlovén)-Giustino (olasz) 6:4, 6:3



korábban:

Shapovalov (kanadai, 3.)-Struff (német) 6:1, 6:3

Hacsanov (orosz, 8.)-Popyrin (ausztrál) 6:4, 3:6, 7:6 (7-4)

Lajovic (szerb, 11.)-Dzsaziri (tunéziai) 7:5, 6:2

Karacev (orosz)-Evans (brit, 12.) 6:4, 4:6, 6:4

Hurkacz (lengyel, 13.)-Gasquet (francia) 6:3, 6:4

Sinner (olasz, 16.)-Bublik (kazah) 2:6, 7:6 (7-2), 6:4

Sonego (olasz, 17.)-Zapata (spanyol) 6:2, 6:2

Borítókép: Francois Nel/Getty Images