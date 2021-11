Pályafutása során negyedszer találkozott Fucsovics Márton (40. a világranglistán) a világelső Novak Djokoviccsal, ezúttal a párizsi fedett pályás mesterverseny második fordulójában, amelyen a rangelső hosszabb kihagyás után tért vissza – miután az első kanyarban erőnyerő volt.



Az első szettben gyorsan elhúzott a szerb 3:0-ra, Marci akkor nyugodott meg, amikor megnyerte a becsületgémet, onnantól kezdve egyenrangú partner volt. Olyannyira, hogy a második szettben övé volt az első brék, vezetett, miközben szórta az ászokat is – a hetedik után került 5:3-as előnybe. Mi sem jellemző Marci feljavult adogatásaira, hogy utána semmire szerválta ki a szettet, ami azért a legnagyobbaknak sem mindig a sajátja. A magyar éljátékos harmadszor vett el játszmát Djokovicstól, akit másodjára kergetett bele döntőszettes mérkőzésbe.

A harmadik felvonásban 1:1-nél Marci fogadóként került 30–0-s előnybe, ám hiába kezdte el őt buzdítani szédítően a közönség, Djoko fordított, majd semmire vette el Fucsovics adogatását, és 3:1-nél brékelőnybe került. A világelső zsinórban tíz megnyert pontnál tartott, vagyis 30–0-nél közel járt előnye megerősítéséhez, de ekkor Marci támadt fel, és ő is elnyerte ellenfele adogatását, 2:3-nál az egyenlítésért szerválhatott.



Ekkor azonban az ő keze is megremegett (illetve ne feledjük el, hogy ki is állt a háló túloldalán...), és bár három bréklabdát hárított, a negyediket értékesítette a szerb, majd a saját adogatójátékát hozva már 5:2-re vezetett. A következő gémet még meccslabdát hárítva élte túl a magyar, de aztán Djokovics adogatóként véget vetett a két órán és egy percen át tartó küzdelemnek.



Kikapott tehát Marci, ami papírforma, de azért megállapíthatjuk, okozott néhány kellemetlen percet a világelsőnek.



ROLEX PARIS MASTERS, PÁRIZS (3 084 450 euró, kemény pálya, fedett)

Férfi egyes

2. forduló: Novak Djokovics (szerb, 1.)–Fucsovics Márton (magyar) 6:2, 3:6, 6:3

Forrás: Facebook.com/ Fucsovics Márton

Borítókép: Facebook.com/ Fucsovics Márton