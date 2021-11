Kizárólag olyan teniszezők vehetnek részt a januári Australian Openen, akik megkapták az oltást koronavírus ellen.

Eddig bizonytalan volt, hogy a játékosok milyen feltételek mellett léphetnek be Ausztráliába, voltak kiszivárgott információk, amelyek szerint 14 buborékban vagy karanténban töltött nap után akár oltatlan teniszezők is pályára léphettek volna Melbourne-ben. Szombaton azonban Craig Tiley tornaigazgató bejelentette: minden résztvevőnek, játékosoknak, rendezőknek és szurkolóknak is kötelező lesz az oltás. A világelső Novak Djokovic korábban úgy fogalmazott: azt követően dönt az indulásról, hogy nyilvánosságra hozzák az egészségügyi előírásokat, azt ugyanakkor a szerb kiválóság nem árulta el, be van-e oltva.

"Szeretnénk látni Novakot itt, ám tudja, ahhoz, hogy induljon, meg kell kapnia az oltást" - szögezte le Tiley.

Djokovic - a svájci Roger Federerrel és a spanyol Rafael Nadallal egyetemben - 20 Grand Slam-tornát nyert pályafutása során. Csütörtökön jelentették be, hogy a szervezők teltházas mérkőzésekre számítanak a január 17. és 30. ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

