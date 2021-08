A Sport tv írását változtatás nélkül közöljük.

A háromszoros világbajnok, négyszeres Grand Slam-győztes Babos Tímea a Sport TV Mai helyzet című műsorában beszélt arról, hogy már beszélget arról Kristina Mladenoviccsal, mit tervez a partnere, mert ő lenne számára a prioritás. Sérülése után azon dolgozik, hogy elkerülje a műtétet, és november-decemberben már szeretne versenyezni.



„Szerencsére azért több játékossal játszottam már jól a karrierem során, természetesen Kikivel (Kristina Mladenovic – a szerk.) játszottunk a legjobban. Most a következő hetekben fogunk majd beszélni arról, hogy ő is mit tervez a jövőre nézve. Viszont én abszolút nem tartok attól, hogy ne találnék egy olyan párt, akivel ugyanúgy nagyon sikeres tudnék lenni, hiszen másokkal is nyertem nagy tornákat, világbajnokságot, illetve idén is, azokon a versenyeken, amikor olyan partnerem volt, akivel tervezhettem volna, ott is nagyon jó meccseket tudtunk megnyerni. Nem félek attól, hogy ne lenne jó partnerem, de nyilván Kristina lenne a prioritás” – árulta el Babos Tímea azzal kapcsolatban, párosban milyen tervei vannak a jövőre nézve.



A Babos-Mladenovic páros a 2020-as Rolad Garros óta nem lépett együtt pályára.



A magyar bajnoknő achilles-sérülésén dolgozik, ennek látható és érezhető eredménye, van, de türelem kell hozzá. A csípőjében lévő szakadás hátráltatja inkább, annak a rehabilitációja most a legfőbb feladata. „Azt bátran kijelentem, hogy engem műteni nem fognak, úgyhogy mindent annak érdekében teszünk, hogy egy műtétet elkerüljünk” – mondta a teniszező, aki elárulta, hogy műtét esetén akár 1 év kihagyás is várna rá.

Még soha nem volt ilyen hosszú kihagyása, nagy szívfájdalma, hogy 10 év után először kihagyott egy Grand Slam-tornát, illetve nem lehetett ott az olimpián és a magyar WTA-tornán sem. Nagyon várja már, hogy vissza tudjon térni, és azt mondja, szinte ugyanannyit, vagy még többet edz a rehabilitáció miatt. Abban bízik, hogy november-december körül újra tud majd versenyezni, de legkésőbb az Australian Openen ott akar lenni. Szóba került a 2024-es olimpia is, hogy ott szeretne-e lenni: „Nagyon szeretném, egy olimpiai ciklus mindenképp bennem van, akkor leszek 31 éves. Meglátjuk, addig mit hoz a jövő, és én is azt mondom, hogy tök jó, hogy most csak 3 évet kell várni.”

Borítókép: Facebook.com/ Babos Tímea

