Nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy vasárnap valami olyan történjen a US Openen, amire még nem volt példa a tenisz történetében. Roger Federer 20. éve indul a New York-i Grand Slamen, Rafael Nadal 2003-ban szerepelt először Flushing Meadow-ban. Ketten együtt nyolcszor nyerték meg az amerikai nyílt teniszbajnokságot, de soha nem csaptak össze itt. Ez az egyetlen Grand Slam, ahol eddig nem láthattak a szurkolók Federer-Nadal párbajt. Vasárnap este, amikor Novak Djokovic feladta a meccsét a 3. játszma elején Stan Wawrinka ellen, hirtelen megnőtt az esélye annak, hogy összejöjjön a csúcstalálkozó.

A felső ágon, Federer mellett három olyan teniszező jutott a legjobb nyolc közé, akik ellen a svájci legendának 26-0 a mérlege keménypályán: Wawrinka (17-0), Dimitrov (6-0), Medvegyev (3-0). Kedden Federer Grigor Dimitrovval meccsel, nehéz elképzelni, hogy a bolgár komolyabb gondot okozzon neki. Az alsó ágon Nadal a negyeddöntőben közeli barátjával, Diego Schwartzmannal meccsel szerdán és nehéz elképzelni, hogy az argentin megállítsa a spanyolt. A döntőbe jutásért Gael Monfils, vagy Matteo Berrettini lehet az ellenfele. Az idén Budapesten győztes, 23 éves olasz újonc ezen a szinten és már az eddigi eredményével is várakozáson felül teljesített. A 33. születésnapját vasárnap ünneplő francia játszott már elődöntőt a US Openen (2016-ban) és most újra nagy formában teniszezik, de 16 találkozóból ő is csak kétszer tudott jobbnak bizonyulni Nadalnál – mindkettő a szezon legelején, Dohában történt ( 2009 és 2012-ben). Összességében a 2. kiemelt mallorcai útja a döntőig valamivel egyszerűbbnek látszik, különösen a hétfő esti produkcióját látva.



Babos Tímeáéknak minden okuk megvolt az örömre.

Marin Cilic állt a háló másik oldalán az Arthur Ashe stadionban és az első két játszma meglehetősen visszafogott játékot hozott. Nadal szokatlanul sokat hibázott és az első szervák sem jöttek. Aztán 6:3, 3:6, 1:1-nél legalább kettő fokozattal feljebb kapcsolt, sokkal agresszívabb és pontosabb lett, amire a horvátnak már nem volt válasza. A spanyol kilenc gémet nyert sorozatban és olyan erődemonstrációt, show-t mutatott, ami nem csak a publikumot ejtette ámulatba, de a riválisokhoz is eljut a híre. Extázisba került, extrákat ütött, az utolsó előtti pontnál például lehetetlen helyzetből lőtte a labdát a hálóvas mellett a sarokba, a közönség állva ünnepelte – 6:3, 3:6, 6:1, 6:2-re nyert. A lelátóról tapsolta végig a meccset Tiger Woods, akinek a végén külön megköszönte a támogatást Nadal. Sőt, azt mondta, hogy, ha lenne példaképe, akkor a profi golfost nevezné meg, annyira tiszteli az eredményeit, a sikeres visszatérését.

Babos Tímea pályafutása során 12. alkalommal jutott Grand Slam-negyeddöntőbe női párosban. Ha ehhez azt is hozzátesszük, hogy a legutóbbi 9 Grand Slam-verseny mindegyikén legalább negyeddöntőt játszott, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy jelenleg Babos Tímea és Kristina Mladenovic a legkiegyensúlyozottabb kettős a női páros mezőnyben. Temesvári Andrea hétszer, Mandula Petra háromszor került negyeddöntőbe Grand Slamen a női párosban a karrierje során. A 12 tehát egészen különleges teljesítmény és ki tudja, hol van még a vége – remélhetőleg minél messzebb.

Természetesen Babos Tímea már azon a szinten van a női párosban, hogy nem negyeddöntőért indul francia partnerével. Hiába a kiegyensúlyozottság, a megbízható forma, azért vannak komoly riválisok. Hétfőn Nick Kyrgios barátnője, a 20 éves Anna Kalinszkaja és a szintén jó egyéni játékosnak számító Julija Putyinceva állt a háló másik oldalán. Putyinceva Moszkvában született, ott is él, de kazah színekben versenyzik. Kalinszkaja a 2017-es US Open-bajnok Sloane Stephenst verte az egyéni első fordulóban, míg Putyinceva a 32 közé kerülésért búcsúztatta a 9. kiemelt Arina Szabalenkát. Tehát jó formában vannak és a párosban is két komoly ellenfelet győztek le az első héten. Ehhez képest Babos Tímea és Kristina Mladenovic magabiztosan, ahogy a francia fogalmazott a meccs után nagyon profin készülve és kezelve az esőszüneteket győzött 6:3, 6:2-re.



Babos Tímea Kristina Mladenoviccal (balra) negyeddöntőt vív a US Openen.

A negyeddöntőben kaphatták volna a két amerikai szuper-tinit, de Coco Gauff és Catherine McNally nagyon sima 6:0, 6:1-re kapott ki a Victoria Azarenka és Ashleigh Barty alkotta kettőstől. Babos Tímea abban bízott, hogy csak szerdán kell legközelebb pályára lépniük, mert napok óta egy megfázással küzd és a gyógyszerek miatt sokat izzad. A válla ugyan javult valamit, annak is köszönhetően, hogy vasárnap nem teniszezett és a fiziósával dolgoztak rajta, de annak is jót tett volna egy újabb pihenőnap. Ehhez képest már kedden megmérkőznek a fehérorosz-ausztrál párral. Érdekesség, hogy az idén Roland Garrost nyert és világelsőségig jutott Barty ott volt a tavalyi döntőben, amikor Babos Tímeáék egy már szinte megnyert csatát buktak el. Akkor Coco Vandeweghe volt az ausztrál partnere – mondjuk Azarenkával nem lett gyengébb a páros. Kis túlzással előrehozott döntőnek is tekinthető az összecsapás.





Fotó: Sport365.hu