Miután búcsúztatta a világelső Danil Medvegyevet, Nick Kyrgiosra sokan a US Open egyik titkos esélyeseként tekintettek. A temperamentumos játékos azonban kikapott Karen Khachanovtól.

A három óra és negyven percig tartó ütközet végeztével Kyrgios csalódottsága nyilvánvaló volt, ezt pedig a pályán is kifejezte azzal, hogy gyors egymásutánban két ütőjét is szétverte a pályán.

A sajtótájékoztatón is roppant mérgesen nyilatkozott a meccsel kapcsolatban:

„Ami történt borzalmas. Nekem is, és azoknak is, akik látni akartak győzni. Szarnak érzem magam. Sok embert cserbenhagytam.”

Kyrgios elárulta, kellemetlenséget érzett a térdében a meccs elején, ami az idő múlásával egyre jobb lett, mentálisan azonban elvesztette a fonalat.

Az ausztrál ellenfeléről sportszerűen nyilatkozott, elmondta, egy igazi harcos ellen játszott, akinek nagyon jók voltak az adogatásai.

A meltdown from Nick Kyrgios after losing in the US Open quarterfinal! pic.twitter.com/hUTaihlTBF