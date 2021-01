A fehérorosz Arina Szabalenka és az orosz Veronika Kugyermetova jutott döntőbe az Abu-Dzabiban zajló 565 ezer dollár (170 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.

A keddi elődöntőben a negyedik helyen kiemelt Szabalenka a görög Maria Szakkarit győzte le két sima szettben. A világranglista tizedik helyezettje nyolc ászt szervált a 63 perces mérkőzésen, és sorozatban 14. alkalommal nyert. A szerdai lesz a 13. döntője a WTA-sorozatban, eddig nyolc siker és négy vereség a mérlege.

Dominant performance @SabalenkaA defeats Sakkari 6-3, 6-2 and secures a spot in the final! #AbuDhabiWTA pic.twitter.com/kWPF0bKBdb



Kugyermetova az ukrán Marta Kosztyukot búcsúztatta, így negyedszer jutott fináléba, eddig egyet megnyert és kettőt elveszített.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final!



She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/d2oxrvBMpV