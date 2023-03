A 21 éves orosz származású teniszező jelenleg a 28. a világranglistán, így megnyerő külsején túl a játéktudásához sem férhet kétség.



Az Indian Wellsben rendezett tenisztornán azonban ruházata miatt került bajba. Potapova az orosz Szpartak Moszkva labdarúgóklubjának mezében lépett pályára, ami miatt a WTA figyelmeztette őt.

Nem csak a szervezetnél húzta ki a gyufát, a világranglistát vezető Iga Swiatek is éles kritikát fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban.

„Meglepett, ami történt. Azt hittem tudja, hogy a jelenlegi helyzetben nem teheti meg ezt.” – fakadt ki a világelső.

Iga Swiatek on Potapova wearing Moscow jersey: “To be honest, I was surprised. I thought she realized she should not, even if she’s a fan of the team, show her views in this way at such times. I talked to WTA & found out there should be less situations, which reassured me a bit” pic.twitter.com/Eip0FupijG