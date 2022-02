Az amerikai Sloane Stephens nyerte meg a Guadalajarában rendezett, 239 ezer dollár (75 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornát: a vasárnapi döntőben a cseh Marie Bouzkovát győzte le.

A US Open 2017-es bajnoka két óra 28 perc alatt gyűrte le a világranglistán 96. ellenfelét, és 2018 márciusa óta az első trófeáját szerezte meg. A világranglista harmadik helyén is megfordult, 28 éves Stephens - aki karrierje hetedik serlegét gyűjtötte be - idén újévkor férjhez ment a 115-szörös válogatott amerikai labdarúgóhoz, Jozy Altidore-hoz.

Eredmény, döntő:

Stephens (amerikai, 6.)-Bouzkova (cseh) 7:5, 1:6, 6:2

Borítókép és fotók: wta/Twitter