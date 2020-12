A legjobb játékosok közül többel is dolgozó edző, Daniel Vallverdu szerint a sérülésveszély miatt többen is kihagyhatják a januári ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ha a kötelező kéthetes karantén alatt nem tudnak rendesen edzeni.

A jelenleg Stan Wawrinka trénereként tevékenykedő venezuelai szakember szerint ez kulcsfontosságú, mert azt nem várhatják el a teniszezőktől, hogy 14 napig a hotelszobájukban üljenek, majd utána versenyezzenek.



"Ez az egyetlen lehetőség, különben túl nagy lesz a sérülésveszély" - jelentette ki a szakember. Meglátása szerint a karanténnal nem lesz baja a játékosoknak, ha kapnak gyakorlási lehetőséget, máskülönben azonban nem lehet elvárni tőlük, hogy négy-ötszettes mérkőzéseket játszanak.



Az ausztrál szövetség (TA) folyamatosan tárgyal az eredeti tervek szerint január 18. és 31. között sorra kerülő tornáról Victoria állam vezetésével.



A megfelelő felkészülés és az államok közötti utazási korlátozások miatt a felvezető tornákat is Victoriában tervezik lebonyolítani, a sajtó szerint pedig elképzelhető, hogy egy vagy két héttel elcsúsztatják a Grand Slam-viadal rajtját.



A TA-nál a közeljövőben ígértek részletes és végleges programtervet.



Az idei Grand Slamek közül a US Opent és a Roland Garrost is úgynevezett buborékban bonyolították le, ahol a játékosok csak a hotelszoba és a pályák között mozoghattak.



Vallverdu a világ legjobb teniszezői közül korábban dolgozott Andy Murrayvel, Grigor Dimitrovval, Juan Martin del Potróval és Karolina Pliskovával is.

Borítókép: TPN/Getty Images