Achilles-ín sérülése miatt visszalépett a római salakpályás tenisztornától az amerikai Serena Williams.

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-győztes klasszist a US Openen már csütörtökön, a Viktorija Azarenkával szemben elszenvedett elődöntős vereség alkalmával is ápolni kellett és be is kellett kötözni a bokáját.



Williams pályafutása során négyszer diadalmaskodott az olasz fővárosban, ahol most rajta kívül a cseh Petra Kvitova, a kanadai Bianca Andreescu és a világelső ausztrál Ashleigh Barty sem lesz ott a mezőnyben.

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images