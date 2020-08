A hatodikként rangsorolt Petra Kvitova szettelőnyről kikapott és kiesett a Cincinnatiból New Yorkba áthelyezett keménypályás tenisztorna női versenyéből, míg Serena Williams a legjobb 16 közé jutott.

A kétszeres wimbledoni bajnokot honfitársa, a szintén cseh Marie Bouzkova búcsúztatta a nyolcaddöntőbe jutásért vívott hétfői összecsapáson.

The young on the @MarieBouzkova takes it over Kvitova, 2-6, 7-5, 6-2.#CInCyTENNIS pic.twitter.com/YrXfYbAVnJ