Nem indul az októberre áthelyezett Indian Wells-i szupertornán a női teniszezők világranglistáját vezető Ashleigh Barty.

A 25 éves ausztrál játékos visszalépéséről a torna szervezői számoltak be. Barty legutóbb a US Openen játszott, ott a harmadik fordulóban kiesett.



Az Indian Wells-i tornától korábban már a 2018-ban győztes Oszaka Naomi is visszalépett, a 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Serena Williams pedig szintén jelezte, hogy nem indul el a viadalon.



Az ötödik Grand Slamnek is nevezett kaliforniai versenyt a koronavírus-járvány miatt halasztották el márciusról októberre.



Barty edzője szeptember közepén azt mondta, címvédő tanítványa nem biztos, hogy indul a novemberi világbajnokságon. Craig Tyzzer úgy fogalmazott, hogy Barty számára nem szerencsés az időpont, mert részvétele veszélyeztetné a felkészülését a januári ausztrál nyílt bajnokságra, ugyanis Mexikóból hazatérve - a koronavírus-járvány miatt - kéthetes karanténra köteleznék.



Hozzátette, mivel a kínai Sencsen helyett Guadalajara lesz a helyszín, 1500 méteres tengerszint feletti magasságban zajlik majd a torna, ahol nyomásmentes labdákat használnak, amelyek normál körülmények között nem pattognak. Tyzzer akkor még azt mondta, Barty ugyan fizikailag és szellemileg is kimerült, de Indian Wellsben még elindul.

