Rövidebb mérkőzésekben is gondolkodnak a tervek szerint augusztus 31-én elrajtoló amerikai nyílt teniszbajnokság szervezői.

Stacey Allaster, az Egyesült Államok szövetségének (USTA) főigazgatója vasárnap közölte, hogy várhatóan június második felében döntenek a Grand Slam-torna megrendezéséről, illetve lebonyolítási módjáról.

"Egyelőre várjuk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos további fejleményeket, még semmi konkrétum nincs. Annyi biztos, hogy maradunk a tervezett időnél és helyszínnél" - jelentette ki.



A felmerült javaslatokról szólva, úgy fogalmazott, hogy - noha tavaly a 850 ezer néző komoly jegybevételhez juttatta a USTA-t - egyre valószínűbb a zárt kapus rendezés.



Emellett az edzésekre érkező játékosok nem használhatnák az öltözőket, hanem a tréning után rögtön visszatérnének a hotelbe. Ha a férfi teniszezők kérik, előfordulhat, hogy csak két nyert szettig tartanak az ő mérkőzéseik is. A találkozókon előnyben részesülne a sólyomszem-technológia, kevesebb vonalbíró dolgozna a pályákon, és csak felnőtt labdaszedőket alkalmaznának.



A játékosokat Párizsban, Bécsben, Frankfurtban, Buenos Airesben és Dubajban "gyűjtenék össze", majd - negatív vírusteszt esetén - charterjáratokkal juttatnák el New Yorkba.



A Billie Jean King National Tennis Centerben aztán naponta ellenőriznék a testhőmérsékletüket, illetve tesztelnék őket.



A szervezők mindenképpen lecsökkentenék a teniszezők kíséretének a létszámát, hogy ne akár 7-8 ember kíséretében érkezzenek. Például a helyszínen biztosítanának nekik masszőrt és fizioterapeutát is.



Borítókép: Amin Mohammad Jamali/Getty Images