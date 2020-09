Andrea Petkovic német teniszező a szeptember 14-én kezdődő római salakpályás tornán tér vissza makacs térdsérülése után.

A 32 éves Petkovic tavaly októberben játszott legutóbb hivatalos mérkőzést, ezt követően folyamatosan térdproblémák hátráltatták, februárban meg is kellett operálni.



"Még mindig érzem a tüzet. New Yorkban, az US Openen akartam visszatérni, de egy héttel a rajt előtt megint bedagadt a műtött térdem. Most az a tervem, hogy Rómában és Strasbourgban játszom, majd következhet a Roland Garros" - nyilatkozta.



Petkovic 9. is volt már a világranglistán (2011 októberében), most pedig a 90. helyen áll.

