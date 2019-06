Lionel Messit és Neymart keményen kritizálta a Barcelona és egyéb sztárcsapatok volt edzője, Louis van Gaal. Szerinte a két klasszis nem eléggé csapatjátékos, Rivaldo viszont abszolút nem ért egyet korábbi trénerével, akiről kijelentette, nem szereti az olyan játékosokat, akik levonnak az edzők érdemeiből.

Van Gaal azt is kijelentette, hogy a Barca és a Paris Saint-Germain azért esnek ki a Bajnokok Ligájából, mert Messi és Neymar önmagukért játszanak. (Igaz Neymar mindkét PSG-s idényében sérült volt, mikor csapata kihullott a legrangosabb kupából.)

Fotó: Firo Foto/GettyImages

A legutóbb Manchester Unitedet iránytó edző azt javasolta a két sztárnak, inkább legyenek olyanok, mint a Liverpool középpályása, James Milner, hogy visszatérjenek a győzelmek útjára.

De Rivaldo, akit épp a Camp Nouban dirigált a holland szaktekintély, úgy hiszi, Van Gaal egyszerűen csak nem szereti a kimagasló egyéni tehetségeket, és ennek egy Instagram posztban adott hangot, Messi, Neymar és korábbi edzője fotója mellett.

– Messi, Neymar és Cristiano Ronaldo jelentik a különbséget, és sem a csapat, sem az edző nem tudja, hogyan csinálják azokat a túlvilági dolgokat, – írja a vb-győztes. – De sok edző van, aki nem szereti az ilyen játékosokat, mert levonnak az edző érdemeiből, szóval úgy beszélnek róluk, mint akik nem tudják, hogyan játszanak csapatban, vagy csak egyénileg jók. Több mint 24 éven keresztül futballoztam, és tudom nagyon jól, hogy sok edző csak átlagos labdarúgó volt, vagy nem is volt az. Ma edzőként azt akarják, hogy a csapatuk csapatként játszon értük, hogy övék lehessen a nagyszerű trénereknek járó érdem. Ha olyan játékosod van, mint Pelé, Johan Cruyff, Rivellino, Garrincha, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenomeno, Rivaldo, Ronaldinho, Zidane, Romario, Kaká, Maradona, Zico, Mbappé, Figo, Stoichkov, Hagi, stb., ez könnyebb. De ez nem jelenti azt, hogy bajnok is leszel. Ha emellett olyan csapatod van, amelyik nem játszik jól taktikailag, az azt jelentheti, hogy nem leszel bajnok. Jobban szeretem a különbséget teremtő játékosokat, mert a futball élvezet, és mindenki valami mást szeret. A csapat mindig fontos, de olyan játékosra is szükséged van, aki valami többet tud a pályán.

Fotó: Allsport UK /Allsport

Borítófotó: Ira L. Black/Corbis via Getty Images