A 36 éves Vera Zvonarjova és a 35 éves Szvetlana Kuznyecova is bejutott a negyeddöntőbe az 566 ezer dollár (174 millió forint) összdíjazású szentpétervári keménypályás női tenisztornán.

A 2010-ben Wimbledonban és a US Openen is döntős Zvonarjova - aki jelenleg csak 145. a világranglistán - 3 óra 10 perces mérkőzésen verte meg a francia Fiona Ferrót (43.), ami rekord a torna történetében.

A kétszeres Grand Slam-bajnok Kuznyecova - aki második is volt a WTA-rangsorban - két szettben búcsúztatta a 16 évvel fiatalabb, selejtezőből érkezett kínai Vang Hszin-jüt.

Eredmények:



1. forduló (a 16 közé jutásért):

Gaszanova (orosz)-Zavacka (ukrán) 6:2, 6:7 (6-8), 7:5

nyolcaddöntő:



Zvonarjova (orosz)-Ferro (francia) 6:7 (6-8), 7:5, 7:6 (7-2)

Kuznyecova (orosz, 4.)-Vang (kínai) 6:1, 7:5

Borítókép: Francois Nel/Getty Images