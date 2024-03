Rafael Nadal szerdán hivatalosan is visszalépett a BNP Paribas Opentől, azzal magyarázva, hogy még nem áll teljesen készen arra, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen.

„Nagy szomorúsággal kell visszalépnem ettől a csodálatos Indian Wells-i tornától" - írta Nadal.

"Mindenki tudja, mennyire szeretem ezt a helyet, és mennyire szeretek itt játszani. Ez az egyik oka annak is, hogy nagyon korán eljöttem ide a sivatagba edzeni és megpróbáltam felkészülni" – folytatta.

A korábbi világelső a helyszínen, a kaliforniai sivatagban edzett kedd este rajongói előtt. A korábbi világelső Milos Raonic ellen azonban már nem lép pályára, helyette a szerencsés vesztes Sumit Nagal ugrik be.

„Keményen dolgoztam és edzettem, és mindannyian tudjátok, hogy a hétvégén teszteltem, de nem érzem magam készen arra, hogy a legmagasabb szinten játsszak egy ilyen fontos eseményen. Nem könnyű döntés, ami azt illeti, nehéz, de nem hazudhatok magamnak és nem hazudhatok a több ezer szurkolónak” - mondta Nadal.

„Hiányozni fognak mindannyian, és biztos vagyok benne, hogy a torna nagy siker lesz” – zárta gondolatait a spanyol.

