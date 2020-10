Bár 2005 óta minden a szemünk előtt történt mégis olyan az egész, mint egy varázslat, mert épp ésszel nehezen felfogható, hogy van egy embertársunk, itt él közöttünk, olyan, mint bármelyikünk csak ő képes volt 12-szer megnyerni a salakpályás Grand Slamet és 101, a Roland Garroson lejátszott meccséből 99-et győztesen megvívni - a vasárnapi lehet a 100. és 13. diadal.



Péntek délután Diego Schwartzman várt a 34 éves mallorcaira. A 6 évvel fiatalabb és 15 cm-rel alacsonyabb argentin 3 hete jobbnak bizonyult a spanyolnál Rómában, igaz előtte kilencszer kikapott tőle. Schwartzman az Italian Open óta is élete formájában teniszezik, ennek köszönhette, hogy a negyeddöntőben brutális, ötjátszmás csatában legyőzte a kétszeres RG-finalista Dominic Thiemet.



Talán túlzás azt állítani, hogy Nadal és Schwartzman párbajának a kimenetele durván 45 percig volt kérdéses, de van ebben igazság. Az első szettben úgy jutottak el 4:1-ig, hogy a spanyol kezdett adogatni, hárított két fogadóelőnyt, majd rögtön brékelt (2:0.) Az argentin azonban válaszolt, majd újra Nadal nyert gémet fogadóként (3:1.) és utána, ha küzdelmesen is, de hozta a sajátját. Eddig volt olyan a játék képe, egy-egy labdamenet kimenetele, hogy akár még a spanyol szurkolói is izgulhattak, gondolhatták azt, hogy a szívós Diego akár szenzációt is okozhat.



Azt mondjuk hiba lett volna elfelejteni, hogy ehhez 3 játszmát kell nyernie a salakkirály ellen és Nadal annyi féle képen tudja játszani a salakpályás teniszt, annyi fegyvere van, ami némi magyarázat arra, miért csak kétszer hagyta el vesztesen a Philippe Chatrier arénát 15 év alatt.



Szóval 4:1 után Schwartzman időnként meghúzta az oroszlán bajuszát, de 6:3, 6:3, 4:2-ig elég simának tűnt az egész.









Aztán valami olyan történt meglehetősen váratlanul, amire az addig látottak (meg az elmúlt 15 év) alapján nem hiszem, hogy bárki is gondolt. Hiába volt adogatóként labdája az 5:2-höz Nadalnak, Schwartzman mintha megérezte volna, hogy a spanyol megtorpant, kevésbé agresszív és sebezhető. Kiegyenlített (4:4) és 5:5-nél, egy maratoni gémben 3 fogadóelőnye volt.



A döntés végül a tiebreakre maradt. Ebben Nadal már nem hibázott, újra a maximumon pörgött és esélyt sem adott Schwartzmannak (7:0.)

3 óra 12 perc alatt 6:3, 6:3, 7:6-ra nyert Rafa Nadal és várja, ki lesz az ellenfele a vasárnapi döntőben: Djokovic vagy Tsitsipas.

Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images

Forrás: Tennis love and game