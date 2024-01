Rafa Nadal bejelentette, hogy nem játszik az Australian Openen, miután pénteken Brisbane-ben a Jordan Thompson elleni negyeddöntős mérkőzésen sérülést szenvedett.

„Sziasztok, a legutóbbi brisbane-i meccsem során volt egy kis problémám az egyik izmommal, ami, mint tudjátok, aggasztott. Miután Melbourne-be értem, lehetőségem volt egy MRI vizsgálatra, és mikroszakadásom van, de nem azon a részen, ahol a sérülésem volt, és ez jó hír. Jelenleg nem állok készen arra, hogy az 5 szettes meccseken a maximális erőbedobással versenyezzek. Visszarepülök Spanyolországba, hogy meglátogassam az orvosomat, kezelést kapjak és pihenjek. Nagyon keményen dolgoztam az év során ezért a visszatérésért, és ahogy mindig is említettem, az a célom, hogy 3 hónapon belül a legjobb szintemen legyek. Bár szomorú hír számomra, hogy nem játszhatok a csodálatos melbourne-i közönség előtt, ez nem túl rossz hír, és mindannyian pozitívan tekintünk a szezon alakulására. Nagyon szerettem volna itt játszani Ausztráliában, és volt lehetőségem néhány olyan mérkőzést vívni, ami nagyon boldoggá és pozitívvá tett. Köszönöm mindenkinek a támogatást, és hamarosan találkozunk! Rafa” – mondta Nadal.

