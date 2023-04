Carlos Moya azután szólalt meg, hogy a spanyol játékos aggasztó nyilatkozatot tett közzé sérülésével kapcsolatban.



Rafa Nadalnak nemrég kezelési módot kellett változtatnia, mivel a felépülése nem haladt a tervek szerint. Erről múlt héten közölt egy érzelmes nyilatkozatot.

A sportvilág azon kezdett tanakodni, hogy vajon felépül-e a balkezes játékos a Roland Garossra, amely minden évben az egyik fő versenye.

Moya szerint a cél továbbra is a francia nyílt teniszbajnokság, azonban a jelenlegi helyzet aggodalomra adhat okot.

Nadal január óta nem lépett pályára, akkor szenvedett csípősérülést az Australian Openen. A tervek szerint a felépülése 6-8 hetet vett volna igénybe, de ez nagyon elhúzódott, így pedig idén még nem lépett pályára salakon, ami a kedvenc borítása.

„Nehéz idők járnak, mert Rafa a tenisz fenevada, ez pedig a kedvenc időszaka az évben!” – mondta edzője, aki aggodalmát fejezte ki a helyzettel kapcsolatban.

„A célunk továbbra is a Roland Garros, de a felkészülés nem lesz ideális. Viszont Rafael Nadalról beszélünk, akitől bármi kitelik!” – mondta Moya.

Carlos Moya: "Times are tough because Rafa is a beast of competition and it's his favorite time of the year. But the objective remains Roland-Garros. The preparation will not be ideal, but it's Rafael Nadal, we can always expect the best." pic.twitter.com/att7JPGMOX