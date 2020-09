Az első helyen kiemelt Simona Halep nyerte a női versenyt a római salakpályás tenisztornán.

A román játékos ellenfele a hétfői döntőben a hozzá hasonlóan volt világelső Karolina Pliskova volt, de a mérkőzés nem tartott sokáig, miután a másodikként rangsorolt cseh teniszező 33 percnyi játék után hátsérülés miatt feladta a küzdelmet.

@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set. The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouy