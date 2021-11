Piros Zsombor bravúrral legyőzte az esélyesebb Marin Cilicet, ezzel a magyar férfi teniszválogatott 1-1-re kiegyenlített a horvátok ellen a Davis Kupa-döntő torinói csoportküzdelmeiben.

A 2005-ben és 2018-ban DK-bajnok horvátok annak tudatában folytatták vasárnap a Magyarország elleni csatát, hogy már biztosan csoportelsők, azaz bejutottak a negyeddöntőbe, amelyben hétfőn az E csoportban győztes olaszokkal szállnak szembe.



Köves Gábor kapitány a szombaton lábsérülést szenvedett Fucsovics Márton (40.) helyett az egy nappal korábbi egyesét megnyerő Piros Zsombort (282.) küldte pályára, akinek igencsak nagy falat jutott a 2014-ben US Open-bajnok Marin Cilic (30.) személyében.



A 33 éves klasszis 20 tornán diadalmaskodott, az amerikai nyílt bajnokság mellett az Australian Openen és Wimbledonban is vívott döntőt, vezére volt a három éve Davis Kupa-győztes csapatnak, és a horvát válogatott történetében ő játszott a legtöbb párharcban (27), emellett ő nyerte a legtöbb mérkőzést is (42 győzelem/17 vereség). Ami az összkeresetét illeti, Piros 93 ezrével szemben 29 millió dollárt ütögetett már össze.

A 22 éves magyar 3:0-nál iratkozott fel az eredményjelzőre, bréklabdáig egyszer sem jutott el a 198 centis ellenfél adogatásainál, aki 5:2-nél nem tudott élni fogadóként a játszmalabdájával. A szettet viszont a budapesti játékos néhány bravúros mentésének köszönhetően nem tudta kiszerválni, Piros váratlanul lebrékelte a horvát sztárt. Nemsokára azonban ő is elvesztette az adogatását, ami egyben a szettbe került.

A második felvonás első gémjében Piros lábfeje egy kitámasztásnál megbicsaklott, ezért ápolási szünet következett, és a fizioterapeuta tapasszal rögzítette a sérült bokát. A közjáték inkább Cilicet zavarta meg, akinek már nem annyira működtek a félelmetes szervái, miközben a magyar remekül tartotta játékban a labdát, s ennek jutalmaként másodszor is brékelte riválisát. Cilic ezúttal is rögtön visszavette az elvesztett szervát, majd 5:5-nél megint elbukta a sajátját, Piros pedig egy kiváló adogatójátékkal kiegyenlített.

Jöhetett tehát 1 óra 37 percnél az utolsó játszma, melyben Cilic könnyedén, Piros viszont küszködve hozta a szerváit, mígnem az erőn felül teljesítő magyar - akiről rendre falként jöttek vissza a labdák - egy bréklabdánál kettős hibát ütve 1:3-as hátrányba került. A bosnyák származású ellenfél azonban 1:4-nél sem nyugodhatott meg, Piros újra brékelt (3:4), majd 5:4-nél már a meccsért adogatott. Ekkor negyven-semmije is volt, ám végül csak a hatodik mérkőzéslabdáját tudta kihasználni, és 2 óra 33 perc alatt nyert, az ausztrál John Millman szombati legyűrése után a második bravúrját bemutatva a Pala Alpitourban.

Az 1-1-re álló párharc páros meccsén Marozsán Fábián és Nagy Péter küzd meg a párosban világelső és idén olimpiai, valamint wimbledoni bajnok Mate Paviccsal és Nikola Mekticcel.

A Davis Kupa negyeddöntőjébe a hat csoportgyőztes mellett a két legjobb második kerül be.

Eredmény:

Davis Kupa, D csoport, 2. forduló:

Horvátország-Magyarország 1-1 - állás a második egyes után

Marin Cilic-Piros Zsombor 6:4, 5:7, 4:6

korábban:

Nino Serdarusic-Marozsán Fábián 6:4, 6:4

később:

Mate Pavic, Nikola Mektic-Marozsán, Nagy Péter

