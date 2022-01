A szerb Kurir.rs információi szerint a világelső szerb teniszező, Novak Djokovic megnyerte a pert az ausztrál kormány ellen, így az ország kormánya kénytelen szabadon engedni a teniszezőt, ráadásul az ausztrál kormánynak kell megfizetnie a perköltséget.

#Breaking Judge Anthony Kelly has rule that Djokovic be released from immigration detention within in 30 minutes. He says the visa cancellation decision will be quashed and the government wil have to pay his costs.